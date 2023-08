Rissa con forbici a Riccione, 17enne arrestato per tentato omicidio

Violenta rissa nella tarda serata del 16 agosto a Riccione, in pieno centro e nel mezzo della passeggiata serale dei turisti, tra viale Virgilio e Viale Ceccarini. Una rissa finita con un 21enne accoltellato e un 17enne arrestato dai Carabinieri, in flagranza di reato e un 19enne, denunciato a piede libero con l'accusa di tentato omicidio e di averlo rapinato di un borsello. Sia i presunti autori che la vittima sono di origine nordafricana. Il 17enne è stato condotto presso il Carcere Minorile di Bologna.

Stando alla ricostruzione fatta anche grazie a testimoni oculari, la lite è avvenuta intorno alle 23.30 per motivi ancora al vaglio degli inquirenti tra un gruppo di giovani nordafricani. Una discussione degenerata quando il 17enne ha estratto un paio di forbici da elettricista da una tasca e ha colpito il 21enne ferendolo al torace, ad una mano ed al femore. Portato all'Ospedale di Rimini il giovane, seppure non in pericolo di vita, ha riportato la perforazione di uno dei polmoni. Sul posto, tra viale Virgilio e l'ingresso posteriore del Palacongressi, una zona di passaggio, in diversi hanno assistito al parapiglia e i Carabinieri sono stati immediatamente allertati. Quando sono giunti hanno identificato il gruppo di giovani e soccorso il ferito. Le indagini hanno condotto quasi immediatamente all'identificazione dell'aggressore che essendo minore è stato denunciato al Tribunale dei Minori di Bologna. Due giovani, amici della vittima, hanno riferito che, ad inizio serata, il 17enne e il 19enne avrebbero minacciato la vittima, sostenendo che dovesse restituire loro del denaro avuto a prestito. La situazione sarebbe poi degenerata con le ferite arrecate con le forbici da elettricista e, nel corso dell'aggressione la sottrazione di un borsello.