Ritrovato a Coriano il pulmino rubato alla parrocchia di San Raffaele

Il pulmino della parrocchia di San Raffaele, a Rimini, rubato da ignoti il 6 dicembre scorso, è stato finalmente ritrovato. A comunicarlo sui propri profili social don Eugenio Savino.

“Provvidenza vuole che era stato rubato vicino all'8 dicembre e il lunedì Santo – ma anche l'Annunciazione di Maria – è stato ritrovato”, scrive i sacerdote. A segnalare la presenza del pulmino a Coriano è stato un pasticcere che ha chiamato la Polizia locale.

Il pulmino, un Fiat Ducato datato e di poco valore, era però molto importante per la parrocchia perché, aveva spiegato dopo il furto lo stesso don Eugenio “lo usiamo per le uscite dei ragazzi e la consegna dei pacchi viveri alle famiglie in difficoltà...".