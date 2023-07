Ritrovo di spacciatori, bar chiuso a Senigallia

Dieci giorni di chiusura per un noto bar di Senigallia. È la misura disposta dalla Questura di Ancona dopo che i numerosi controlli dei carabinieri hanno evidenziato la presenza, nel locale situato in zona stadio Bianchelli, di pregiudicati e persone dedite allo spaccio di stupefacenti. In due occasioni erano state effettuate delle perquisizioni personali e trovate alcune dosi di metadone pronte per lo spaccio. Secondo le forze dell'ordine, il modus operandi era sempre lo stesso: il bar era territorio di abituale ritrovo e incontro tra acquirenti e venditori che, dopo una consumazione, si spostavano nel bagno per fare lo scambio. Da qui la proposta della Compagnia Carabinieri di Senigallia di far chiudere il locale, provvedimento poi disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa.