Rivazzurra: con la moto centra signora in bici sulle strisce, 63enne al “Bufalini” [fotogallery]

Grave incidente nella mattina di sabato a Rivazzurra di Rimini. Una donna di 63 anni stava passando su un attraversamento pedonale regolato da semaforo in via Giuseppe Melucci, quando è stata centrata da una moto di grossa cilindrata condotta da una ragazza che viaggiava in direzione Riccione. Le condizioni della signora sono parse subito preoccupanti ai sanitari del 118 accorsi sul posto, tanto che è stato allertato l'elisoccorso, atterrato poi all'“Infermi” di Rimini. Di lì il volo verso il “Bufalini” di Cesena con codice di massima gravità. Più lievi le ferite riportate dalla motociclista, comunque trasportata all'ospedale riminese. La Polizia locale, sopraggiunta per i rilievi, dovrà ora chiarire la dinamica del sinistro per capire chi delle due donne non abbia rispettato il semaforo rosso.