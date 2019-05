Rixi condannato si dimette. Salvini, 'ok per il governo'

Edoardo Rixi, vice ministro dei Trasporti della Lega. è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere (un mese in più della richiesta del'accusa) per peculato e falso dal Tribunale di Genova, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. E' la sentenza del processo per le 'Spese pazze' nella Regione Liguria tra il 2010 e il 2012, quando era capogruppo. Immediato attacco del M5s: 'Non può restare al governo, Salvini rispetterà il contratto'. Altrettanto rapida la contromossa della Lega: Rixi annuncia le dimissioni 'nelle mani di Salvini'; il leader del Carroccio le subito 'accette' per 'tutelare il governo', definendo 'incredibili le condanne di politici senza prove'. Più tardi l'annuncio di Conte: 'Rixi mi ha comunicato le dimissioni, lo ringrazio'. L'esponente della Lega farà ricorso in appello: 'Conto sull'assoluzione, non ho commesso reati', dice.