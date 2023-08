Roberta Metsola all'Emilia-Romagna: "Siamo con voi, vi aiuteremo a ricostruire"

Le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, rivolte all'Emilia-Romagna, hanno ricordato alla platea del Meeting lo scopo cui l'Unione dovrebbe tendere, la solidarietà. Metsola ha parlato anche della guerra, ribadendo sostegno incondizionato all'Ucraina che si batte anche per le nostre libertà, ha detto: ricerca della pace sì, ma che sia una pace di giustizia e dignità, non imposta dall'aggressore.

Sul palco il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, proprio riferendosi alla guerra che ha causato problemi diretti a famiglie e imprese, ha detto che l'Europa non dovrebbe rincorrere l'emergenza, ed auspica il rafforzamento del ruolo dell'Italia nella Nato. Il ministro non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa ma ha avuto un colloquio privato col Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi nei salotti del Meeting riservati alle autorità e ai relatori dei vari incontri.

Nel video gli interventi di Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo, e di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei