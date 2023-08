Saldatore in Svizzera, ma con disoccupazione in Italia: denunciato 30enne di Lugo

La Guardia di Finanza di Ravenna ha denunciato un 30enne, fiscalmente domiciliato a Lugo, per avere indebitamente percepito 18mila euro tra il 2021 e il 2022 di indennità di disoccupazione mentre lavorava stabilmente in Svizzera con mensile di oltre 3.600 euro. L'uomo, sottoposto a controllo doganale al valico del Gran San Bernardo, è stato trovato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera di tipo B, ossia rilasciato a cittadini dell'Unione europea con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno. Dall'incrocio delle banche dati, è però emerso che nel medesimo periodo il 30enne aveva chiesto e ottenuto in Italia l'indennità mensile di disoccupazione Naspi. Il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato era con un'impresa svizzera da cui era stato assunto come saldatore, con uno stipendio mensile di oltre 3.500 franchi.