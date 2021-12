San Giovanni in Marignano, 20enne finisce fuori strada: trasportato al Bufalini

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di domenica a San Giovanni in Marignano, località Santa Maria in Pietrafitta. Un 20enne di Gubbio, ma residente a Morciano, è stato trasportato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena dopo essere finito cappottato fuori strada. Per ragioni al vaglio dei Carabinieri il giovane ha perso il controllo della Fiat Panda sulla quale viaggiava. Sul posto i sanitari del 118 con un ambulanza, l'auto medica, l'elimedica dotata dei visori notturni giunta da Bologna ed i Vigili del Fuoco. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.