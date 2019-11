San Giuliano: malore fatale per un 73enne, muore in sella alla sua bici

Ieri sera, attorno alle 19.20, un uomo di 73 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, in zona San Giuliano di Rimini. Lo riporta Riminitoday.

Secondo le ricostruzioni dei passanti, che hanno assistito alla scena e avvertito il 118, ciclista stava percorrendo via Barbiano Alberico, all'altezza del civico 34 quando improvvisamente è sbandato ed è caduto al suolo. Il Pronto Soccorso è intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata, provando per quasi un'ora a rianimare il 73enne, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Sul posto, per gli accertamenti, una pattuglia della Polizia Municipale.