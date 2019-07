San Leo. Ancora alla ricerca del fortunato vincitore, sindaco Bindi: "Mancate vincite andrebbero reinvestite sul territorio"

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma non ritirano la vincita e se non lo faranno entro venerdì, la perderanno. Due ricevitorie in Romagna, una a Pietracuta, nel comune di San Leo e una a Mercato Saraceno sono alla ricerca dei due fortunati smemorati. La Sisal ha fissato nel 19 luglio il termine per incassare la vincita. E il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, lancia la proposta: “Cambiare il regolamento affinché le mancate vincite vengano reinvestite nel settore sociale direttamente sul territorio da dove provengono i biglietti vincenti”.