San Valentino: un romantico ritorno alla normalità, ma festeggiarlo costerà di più

Dopo i periodi più difficili della pandemia, questo San Valentino assume un doppio significato: la festa degli innamorati ma anche un piccolo ritorno alla normalità, con la possibilità di andare a cena fuori o trascorrere momenti speciali con il partner. Su San Valentino punta molto anche una parte degli operatori economici, dalla ristorazione all'agricoltura. Secondo Coldiretti andranno a cena fuori circa 5,3 milioni di innamorati, per un giro d'affari che si aggira sui 200 milioni di euro questa sera, per cene in ristoranti, trattorie e agriturismi.

Un momento di ripresa dopo un gennaio segnato da Omicron, con un calo di ben 1,5 miliardi per la ristorazione nazionale. Sperano nella buona riuscita della ricorrenza anche i coltivatori di fiori. Secondo la Cia-Agricoltori italiani, il giro d'affari per il 14 febbraio si aggira sugli 80 milioni di euro, per una vendita di circa 30 milioni di fiori.

Ma in parallelo sarà una festa degli innamorati più costosa con, tra le diverse variabili, i rincari per l'energia. Federconsumatori parla di un incremento medio del costo dei regali del 7,4%, specie guardando ai fiori. Pesano gli aumenti dei costi di produzione, per riscaldare le serre, per i concimi e i costi di trasporto. Per un bouquet medio si dovrà sborsare dal 15 al 29% in più rispetto allo scorso anno. Per la cena, si prevede una crescita dal 5 al 28%. Tra le tendenze, l'abbandono dei classici regali in favore delle attività da svolgere insieme, come percorsi benessere, corsi di cucina o di degustazione o il weekend fuori casa, fino alle donazioni ad enti e associazioni.