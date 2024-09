Sangiuliano si è dimesso, lettera a Meloni. Giuli alla Cultura

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano si è dimesso: le dimissioni irrevocabili le ha comunicate in una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l'affetto che ancora una volta mi hai testimoniato". Lo scrive il ministro della Cultura nella lettera di dimissioni indirizzata alla premier. "Mai un euro del ministero è stato speso per attività improprie. L'ho detto e lo dimostrerò in ogni sede. Non solo. Andrò fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni": è un passaggio della lettera.

Alessandro Giuli, che presiede il Maxxi, è il nuovo ministro cultura.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accettato le dimissioni di Sangiuliano e, su proposta del Presidente del Consiglio, è stato nominato Ministro della cultura, Alessandro Giuli. La cerimonia del giuramento del nuovo Ministro avrà luogo questa sera al Quirinale alle ore 19.Si legge in una nota.