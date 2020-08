Sanità: 14mila euro per pista elisuperficie Montecopiolo

Una nuova elisuperficie sorgerà nel Comune di Montecopiolo (Pesaro Urbino). La Giunta regionale, fa sapere la Regione, "stanzia 14 mila euro per un'infrastruttura strategica per i servizi di emergenza sanitaria e di protezione civile nell'intero territorio del Montefeltro". L'area individuata a Montecopiolo "è stata scelta perché ha caratteristiche orografiche e di viabilità ottimali per diventare un'infrastruttura strategica di riferimento per questo tipo di servizi in tutto il Montefeltro.

La decisione di giunta, nell'ambito di un programma di implementazione della Rete regionale delle Elisuperfici (Rem), è arrivata nell'ultima seduta: l'elisuperficie destinata a sopperire a emergenze di carattere sanitario e protezione civile. Le risorse del bilancio regionale serviranno al Comune di Montecopiolo per "acquisire in proprietà il terreno individuato in un'area ritenuta idonea da un sopralluogo dei tecnici del Gruppo Rem che ne hanno valutato anche la fattibilità aeronautica".