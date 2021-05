Sant' Andrea in Casale: perde il controllo dell'auto e si ribalta, grave al Bufalini

Nuovo incidente nel pomeriggio nella frazione di San Clemente, sulla Riccione Tavoleto. Una auto ha fatto tutto da sola, uscendo di strada in via Tavoleto e finendo per ribaltarsi nel canale di scolo al lato della carreggiata. Sul posto è intervenuto il 118 che vista la gravità delle condizioni del conducente, a bordo di una Alfa Romeo Giulia targata Como, ha chiamato l'elisoccorso. Il ferito, in codice di massima gravità, è stato trasportato al Bufalini di Cesena.

Sul posto i Carabinieri di Riccione che hanno chiuso la strada con inevitabili ripercussioni per il traffico.