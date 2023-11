Sara Tomassini è stata ritrovata a Rimini

Sara Tomassini, la donna di 35 anni scomparsa da un reparto psichiatrico a Pesaro, è stata ritrovata a Rimini. A notarla alla stazione ferroviaria i militari dell'esercito italiano impegnati nell'operazione "Strade sicure": era agitata e rispondeva alle domande in inglese, ma ha poi rivelato il suo nome.

Grazie all'arrivo di una volante sul posto con l'identikit della ragazza è stato possibile confermare la corrispondenza. Nonostante fosse senza soldi Sara è apparsa in buone condizioni.

A lanciare l'allarme per la sua scomparsa venerdì scorso era stato il padre Cosimo tramite i suoi profili social. L'appello è rimbalzato in rete per tutta la settimana. Per fortuna, nel pomeriggio di ieri, l'epilogo. Ora Sara tornerà a Pesaro dalla sua famiglia.