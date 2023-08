Scarichi industriali nelle fogne, cinque denunciati a Rimini

Un distributore di benzina e quattro aziende alimentari di trasformazione e confezionamento di prodotti ittici e non solo, versavano le acque di smaltimento industriale direttamente nelle fogne senza autorizzazione. In cinque sono stati denunciati dalla polizia marittima della Capitaneria di porto di Rimini nel corso di un controllo via terra sul litorale riminese che va da Bellaria Igea Marina a Cattolica. I legali rappresentati delle ditte sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e sono indagati per la violazione del codice dell'ambiente, la legge 152 del 2006. Rischiano una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) nel caso in cui non si provveda alla bonifica.

Nel corso dei controlli inoltre i militari della capitaneria di porto hanno denunciato un diportista di Misano Adriatico che utilizzava abusivamente la propria imbarcazione per attività di noleggio con skipper per turisti. Scoperto è stato multato dal personale della guardia costiera di Rimini a Portoverde di Misano Adriatico è scattato un verbale di 3.670 euro. Salgono così a cinque i verbali amministrativi elevati in una sola settimana dal personale della Guardia costiera per irregolarità nel diporto (patente nautica scaduta, pesca sportiva sotto le piattaforme e navigazione sotto i 300 metri dalla riva). Nei giorni scorsi due imbarcazioni sono state sorprese a navigare entro i trecento metri dalla costa con il pericolo di investire i bagnanti. Per loro una sanzione di 130 euro ciascuno.