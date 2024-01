Si butta con la figlia, in ospedale l'udienza di convalida

È stata eseguita in mattinata l'ispezione cadaverica su Wendy, la bimba di 6 anni che lunedì è morta precipitando dal nono piano di un palazzo, trascinata dalla madre, Giulia Lavatura. Non è stato necessario svolgere l'autopsia perché la causa della morte è chiara. La Procura di Ravenna ha però disposto contestualmente il prelievo dei liquidi corporei, per capire se alla piccola possano essere stati somministrati sonniferi.

Sul punto, la madre, sentita ieri mattina dal Pm Stefano Stargiotti al Bufalini, ha negato spiegando che la figlia era semplicemente assonnata perché appena sveglia. A questo punto per la piccola si attende il nulla osta per il funerali. Nel pomeriggio invece è fissata l'udienza di convalida della madre, sempre in ospedale: è stata arrestata per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che nel volo è morto anche il cane.