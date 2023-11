Si perde nel monte Comero, fungaiolo 84enne ritrovato nella notte

Aveva destato preoccupazione la sparizione di un fungaiolo 84enne che, martedì sera, si era recato nella zona boschiva del monte Comero, a Bagno di Romagna, senza fare rientro a casa. Per ritrovare l'uomo la centrale operativa del 118 ha allertato la stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per iniziare le ricerche, in cooperazione con i vigili del Fuoco e i Carabinieri di San Piero in Bagno. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Distaccamento di Bagno di Romagna, un posto di comando avanzato con specialisti in topografia e sono stati attivati i droni dei Vigili del Fuoco dotati di termocamere e visori notturni.

Dopo 4 ore di ricerche l'anziano è stato ritrovato in zona lago Pontini, dove aveva perso l'orientamento. Le squadre di soccorso l'hanno ritrovato circondato da rovi, ma in buone condizioni. Dopo essere stato visitato dai sanitari delle squadre monte Falco, è stato riportato a casa dai familiari.