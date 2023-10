Si scontra contro un bus fuori servizio, 81enne muore a Cesena

Tragedia della strada nel pomeriggio di giovedì su Via Romea nella frazione cesenate di Borgo Paglia. A perdere la vita l'81enne Natale Proto. L'anziano era al volante di un furgone Fiat Ducato che, per cause ancora da definire, si è scontrato frontalmente con un autobus di Start Romagna, in quel momento fuori servizio e perciò con a bordo il solo conducente.

Secondo una prima parziale ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale intervenuta sarebbe stato il furgone a invadere la corsia di marcia del mezzo pesante. Lo scontro non ha dato scampo all'81enne, praticamente morto sul colpo. Il personale medico del 118 accorso non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell'anziano. Incolume il conducente dell'autobus.