Sigep, sindaco Sadegholvaad: "Grande avvio della stagione fieristica internazionale"

L'intervista al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

Dalla Fiera di Rimini i numeri di un settore che, nel rappresentare il made in Italy, muove fatturati di rilievo: mai così tanto gelato italiano all'estero con l'export che per la prima volta supera i 100 milioni di chili, secondo una proiezione Coldiretti su dati Istat e diffusa proprio al Sigep, primo appuntamento fieristico per il settore. Vendite al +19% e primo mercato di riferimento quello statunitense. Cresce in genere il dolciario italiano: Nel 2024, da gennaio a ottobre, 8 miliardi e 700 milioni di euro con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, stando ai dati diffusi dall'Agenzia Ice. Gelato, pasticceria, panificazione artigianale, pizza e caffè e Rimini, per 5 giorni, diviene il centro del settore Foodservice:

“Il Sigep – dice il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – è una delle manifestazioni più conosciute a livello internazionale e quindi di estrema importanza per la nostra città. Tra l'altro, viene sempre a metà gennaio, quindi, un po' all'avvio delle grandi manifestazioni fieristiche italiane ed europee. Abbiamo grande fiducia all'inizio di un anno che, da un lato genera qualche fonte di preoccupazione a livello socio-economico un po' in tutta Europa, però, devo dire che c'è una grande vitalità. Ho visto operatori molto determinati ad affrontare con ottimismo anche quest'anno”.

Nel video, l'intervista al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad