Silvio Berlusconi: "Pronti ad un nuovo grande miracolo italiano"

Si lavora al decreto aiuti bis, previsti 900 milioni di risorse per prorogare fino al 20 settembre il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. È emerso dall'incontro coi sindacati, anche se il segretario della Cgil Landini sostiene che destinare un miliardo ai lavoratori e un miliardo e mezzo ai pensionati sia assolutamente insufficiente. I partiti lavorano alle liste elettorali, dopo l'accordo sottoscritto tra Letta e Calenda, salta l'incontro con Sinistra Italiana e Verdi, per Fratoianni “c'è bisogno di più riflessione”. Letta e Calenda non vogliono “personalità divisive” tra i candidati, gli stessi Fratoianni e Bonelli, per Calenda, sono troppo radicali. Giuseppe Conte, che definisce il nuovo asse tra Pd e Fronte Repubblicano “un'ammucchiata”, farà subito le parlamentarie per scegliere i candidati 5Stelle. Sul fronte del centrodestra, Silvio Berlusconi promette un nuovo “grande miracolo italiano”. Secondo Matteo Salvini è segno di trasparenza presentare una lista dei ministri prima del voto: “Sono sicuro che anche gli amici Giorgia e Silvio condivideranno questa necessità – ha detto – Sul vedermi al Viminale, decideranno gli italiani, però lotta alla mafia e all'immigrazione clandestina sono temi sui quali la Lega ha dimostrato che volere è potere”.

Nel video il videomessaggio di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia