Smog: in Emilia-Romagna tregua dalle misure da bollino rosso, almeno fino a sabato

L'atteso arrivo della perturbazione meteo, con aria fredda e possibili piogge da giovedì, fa prospettare un miglioramento della qualità dell'aria in pianura Padana. In Emilia-Romagna cessano per questo le misure emergenziali da bollino rosso per contenere le emissioni inquinanti, almeno per le giornate di domani e venerdì, quando sarà emesso un nuovo bollettino dall'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae).

La mappa delle rilevazioni Arpae per il particolato pm10 e le polveri pm2.5 indica che già ieri i valori tendevano al calo dopo la giornata di lunedì che aveva fatto registrare picchi negativi e preoccupanti per la salute dei cittadini. La provincia peggiore ancora Piacenza con 99 microgrammi per metro cubo di pm10 rilevati il 20 febbraio, davanti a Modena (78) e Parma (77). Sempre ieri le uniche due province che non avevano superato il limite normativo dei 50 microgrammi per metro cubo erano Rimini (50) e Forlì-Cesena (46). Bologna ha fatto registrare 52 microgrammi.

Per quanto riguarda il pm2.5 maglia nera ieri a Modena con 72 microgrammi per metro cubo e Piacenza con 70.