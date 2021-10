Sole24ore: Rimini terza, Sadegholvaad "Rispetto a 20 anni fa siamo quasi a metà"

"L’ormai tradizionale indice della criminalità delle province italiane, pubblicato dal quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ sulla base delle denunce presentate, offre quest’anno un quadro ricco di spunti", scrive il sindaco di Rimini. Per i 25 Comuni della provincia , infatti, sono due gli elementi principali che emergono: prosegue il sensibile calo delle denunce presentate rispetto all’anno precedente, che sebbene risenta senz’altro del lockdown e al decremento dei flussi turistici, rientra comunque in un trend che vede un costante calo dal 2013. "Rispetto a 20 anni fa siamo quasi a un dimezzamento", spiega Jamil Sadegholvaad.







"Il secondo elemento che emerge dalla ricerca del Sole 24 Ore è che la propensione alla denuncia - ancora più forte e sentita nelle province metropolitane del Centro e Nord Italia - e l’impatto statistico dei consistenti flussi turistici sul territorio restano i principali fattori che determinano la definizione della classifica. Se la propensione alla denuncia è segnale della fiducia del tessuto civico rispetto all’efficacia delle forze dell’ordine e delle istituzioni, l'importante peso dell’accoglienza turistica sull’area riminese si può leggere in controluce attraverso l’alta posizione in alcune tipologie di reati, per così dire predatori, tipici dei luoghi ad alta concentrazione di ospitalità e più ricchi.

Per l’anno pre-Covid (2019), il Sole 24 Ore aveva introdotto il calcolo della componente turistica. Rimini si trova nella parte virtuosa di questa classifica ponderata (insieme a Venezia, Aosta, Trento e Bolzano), tra le province più sicure del Paese, e ribaltando la solita graduatoria assoluta, ma il ragionamento da fare non è semplicemente statistico. Per questo il primo cittadino parla di "ferita aperta il mancato rafforzamento strutturale degli organici di polizia per una provincia come la nostra, a tutti gli effetti metropolitana, e di adeguate azioni di prevenzione e contrasto per il fenomeno delle risse e delle violenze, legato a bande giovanili.