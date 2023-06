"Space Ibiza" diventa "Space Riccione", nuovo locale in arrivo nella Perla Verde

L'annuncio viene direttamente dalla pagina Instagram ufficiale. Lo storico locale di Ibiza "Space", che ha chiuso i battenti nel 2016, si prepara a riaprire a Riccione. L'apertura di "Space Riccione" è prevista per la primavera 2024, nell'area occupata dal Musica (l'ex Prince). La discoteca sarà suddivisa in quattro areee: Arena, Garden, Terrace e Lounge. Lo storico proprietario Pepe Rosello in un video messaggio si dice "felice di continuare la storia di un luogo iconico" che rappresenta "l'amore per la musica e il rispetto reciproco".