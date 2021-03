Speranza, aperto a Sputnik. Fondo sovrano russo: dialogo con Italia, regioni vogliono produrlo

"Sono aperto al vaccino russo Sputnik purchè le verifiche ed i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine; quando avverrà questo per il vaccino russo noi siamo pronti a collaborare con le autorità russe per rafforzare la produzione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3. L'obiettivo, ha detto Speranza, "è vaccinare il più possibile, non hanno senso barriere di natura nazionalistica".

"C'è un grande dialogo con l'Italia, noi parliamo col governo italiano e ci sono regioni italiane che sono entusiaste e vorrebbero produrre lo sputnik: annunceremo 20 collaborazioni, compresa l'Italia, entro la fine di marzo". Lo ha detto il ceo del Russian Direct Investment Fund (RDF), Kirill Dmitriev, a Mezz'ora in più su Rai3, annunciando che la "produzione di vaccino Sputnik in Italia può già partire a giugno di quest'anno". "Molte regioni - ha affermato Dmitriev - vogliono produrre lo Sputnik e c'è una collaborazione importante. In Italia possiamo produrre decine di milioni di dosi al mese".

Quello che "noi offriamo - ha aggiunto - è un meccanismo di produzione che potrà aumentare l'occupazione anche in Italia, quindi offriamo anche occupazione e l'Italia potrà controllare la produzione del prodotto stesso". "Non bisogna rendere la vaccinazione un fatto politico. Il vaccino Sputnik - ha concluso - è stato già registrato in 45 nazioni".