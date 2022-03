Stop climate Change: a Rimini il messaggio da record

Questa mattina sulla spiaggia di Rimini il selfie da record per dire basta al cambiamento climatico. Migliaia di persone si sono ritrovate dal bagnino numero 11 fino alla spiaggia libera, zona porto, per formare la scritta umana di circa 500 metri “Stop climate Change”. Alle 11:02 in punto, da un altezza di oltre 600 chilometri, il satellite Pléiades Neo ha immortalato l'evento scattando una foto dallo spazio.

“Dati i tragici accadimenti internazionali – ha evidenziato l'associazione organizzatrice dell'evento The Climate Route - abbiamo voluto rinnovare l’iniziativa aggiungendo anche il messaggio Stop War”. “Questo conflitto – aggiungono - oltre a creare inutile dolore, rischia di esacerbare ancora di più l’emergenza climatica”.

L'intervista a Francesca Mattei (Assessora al Patto per il clima del Comune di Rimini)