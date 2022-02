Studenti in piazza in 40 città italiane, anche a Rimini contro Scuola-Lavoro

Gli studenti delle superiori tornano a manifestare contro l' alternanza scuola-lavoro, dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage. Erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio. In oltre 40 città, tra cui Rimini, sono previsti cortei e presidi. Nel mirino della protesta lo sfruttamento in alternanza. Gli studenti chiedono le dimissioni del Ministro dell'Istruzione Bianchi e del Ministro dell'Interno Lamorgese. "Non si può morire di scuola-lavoro. Tutti in piazza per Lorenzo e Giuseppe - dichiara Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) - diciamo no a una scuola che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza. Così non si combatte la disoccupazione, si formano nuovi schiavi". A Rimini il corteo parte alle 9 dall'Arco di Augusto per snodarsi lungo le vie del centro.