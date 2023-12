Talamello, auto travolge operaio in un cantiere e finisce fuori strada: grave un 36enne [fotogallery]

Brutto incidente stradale, verso le 8 di questa mattina a Talamello: una Citroen ha colpito il semaforo provvisorio di un cantiere stradale - posto per dei lavori di manutenzione - e ha travolto un operaio 36enne che stava lavorando. L'auto - guidata da un 70enne del posto - stava transitando in via degli Archi, in direzione Novafeltria, quando - secondo una prima ricostruzione - avrebbe centrato il semaforo che regolava il senso unico alternato, investendo il dipendente di una nota ditta locale e finendo successivamente fuori strada.

Se per il conducente non ci sarebbero state conseguenze, le condizioni dell'operaio sarebbero invece serie. Sul posto per i rilievi i Carabinieri, un ambulanza, un'auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco.