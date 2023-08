Tempio di Sarsina ritrovato, Sgarbi: valutare se è essenziale palazzetto, ovunque realizzabile, o Capitolium

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi prende posizione sul ritrovamento dei resti di un teatro romano a Sarsina, nella provincia di Forlì-Cesena, rinvenuti nel corso dei lavori di scavo in un'area destinata alla realizzazione di un palazzetto dello sport e di un centro commerciale. ''L'interesse evidente del Tempio Romano ritrovato a Sarsina, registrato con grande attenzione dalla stampa internazionale e con il compiacimento dello stesso Ministro della Cultura - osserva il Sottosegretario - impone una riflessione sopra il concetto equivoco di 'rigenerazione urbana', per l'evidente antinomia culturale fra il valore di una testimonianza archeologica nella città di Plauto e in un'area scolastica che indica, in ogni caso, l'obbiettivo della conoscenza come primario. Scuole e palestre - aggiunge Sgarbi - sono, sul piano culturale ed educativo, subordinate a un sito archeologico, e la Soprintendenza conosce bene la gerarchia fra un'area di scavo e di conoscenza e 'un Palazzetto dello Sport al servizio della Scuola Media'. ''E' da valutare - conclude Sgarbi - se 'servizio essenziale' sia il Palazzetto dello Sport, ovunque realizzabile, o un Capitolium con il podio rivestito in lastre di marmo che documenta la storia dell'uomo, che si studia a scuola, dal IV secolo avanti Cristo al primo secolo. Occorre ripristinare la gerarchia dei valori della cultura''.