Terrazza della Dolce Vita: successo per la quarta edizione. Simona Ventura e Giovanni Terzi guardano già al 2024

Si parla d'amore a Terrazza della Dolce Vita, nell'ultimo appuntamento della stagione: l'amore declinato in diverse forme, che salva – ricorda Simona Ventura - che cambia, si rinnova. Per il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è anche amore per il territorio, ferito dall'alluvione ma pronto a rigenerarsi specialmente grazie alla dedizione di chi lo ama.

E poi l'amore in musica quello che alla fine non ammette regole e leggi, come nel celeberrimo Teorema di Marco Ferradini, a Rimini accompagnato dalla figlia Marta.

Lo sport, la musica, la moglie Luna, le passioni di Giancarlo Fisichella, insieme ai ricordi di una luminosa carriera a rendere ancor più dolce la vita del pilota.

Cala il sipario dunque sulla quarta edizione dei salotti culturali targati Simona Ventura - Giovanni Terzi: 12 serate tutte sold out. E già si pensa al 2024.

Nel video le interviste a Marco Ferradini, cantautore; Marta Ferradini; Giancarlo Fisichella, pilota automobilistico; Simona Ventura e Giovanni Terzi.