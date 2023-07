Terremoto: due piccole scosse in Romagna

Fra notte e prime ore del mattino, i sismografi dell'Ingv hanno registrato due lievi scosse in Romagna. La prima, pochi minuti prima delle 5, a sud di Forlì, con magnitudo 2.0; la seconda, di magnitudo 2.1, fra i comuni di Santarcangelo e Rimini. In questi casi gli esperti parlano di microsismicità: terremoti piccoli e locali, talmente deboli, che normalmente non vengono percepiti in superficie e possono essere registrati solo da apparecchiature apposite. Nei pressi dell’epicentro, è possibile avvertire i terremoti a partire da una magnitudo 2.5.