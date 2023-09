Torna il maltempo: allerta gialla in Emilia Romagna e altre 3 regioni

Torna il maltempo sull'Italia, con precipitazioni in particolare al Nord. Allerta gialla oggi in quattro regioni: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria. Ieri nel Milanese un violento temporale ha causato l'esondazione del Seveso, l'allagamento di sottopassi e nuove cadute di alberi. Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto anche su Forlì. Una ventina gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena. Le squadre sono intervenute per la rimozione di alberi e rami caduti che ostruivano la circolazione ed alcuni allagamenti di garage e scantinati.