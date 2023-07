Torna Ligabue a Rimini, il 30 ottobre

Ligabue torna live in autunno con un tour che toccherà le principali città italiane. Tra gli appuntamenti più attesi quello del 10 novembre al Mediolanum Forum di Miilano e quello del 18 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. A Bari in programma due show il 24 e 25 novembre al Pala Florio. Il rocker si esibirà inoltre a Verona (9-10 ottobre), Torino (14-15 ottobre), Firenze (17 ottobre), Bologna (20 ottobre), Brescia (24 ottobre), Padova (27 ottobre), Rimini (30 ottobre), Ancona (3 novembre), Perugia (6-7 novembre), Genova (13-14 novembre), Livorno (16 novembre), Eboli (21-22 novembre), Reggio Calabria (27 novembre), Messina (30 novembre-1 dicembre).

Biglietti disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Spettacoli dal vivo e non solo per l'artista di Correggio: a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, il prossimo 22 settembre uscirà "Dedicato a Noi", il nuovo album di inediti, disponibile in pre-order, il disco è stato anticipato in radio dal singolo Riderai, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.