Tour de France, come districarsi a Rimini

Usciti dal confine di Dogana, a San Marino, la carovana gialla del Tour de France rientrerà in territorio riminese fino all'arrivo previsto sul lungomare Di Vittorio, con la linea del traguardo posta in corrispondenza della via Lagomaggio, all’altezza del bagno 72. Il Comune ha da tempo predisposto la macchina organizzativa con tutte le modifiche alla viabilità. Ferma restando la chiusura, già a partire dal 28 giugno, dell’ultimo chilometro di percorso per poter allestire l’arrivo, il restante percorso di gara sarà chiuso a partire dalle ore 14,00 di sabato 29 giugno, con conseguente sospensione della circolazione per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi d'emergenza).

Il percorso in città

Dopo 206 km e 3.800 metri di dislivello, la prima tappa del Tour de France arriverà da Firenze (ore 12,00) a Rimini (intorno alle 17,30), percorrendo le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad arrivare sulla spiaggia dell’Adriatico. La competizione sportiva sarà preceduta come di consueto dalla carovana pubblicitaria, formata da circa un centinaio di veicoli, che partirà da Firenze alle 10,10 e arriverà a Rimini intorno alle ore 16. La gara entrerà nella provincia di Rimini, transitando per la Repubblica di San Marino, dalla frontiera di Dogana dove, percorrendo tutta la SS 72, giungerà alla nuova rotatoria tra la Strada consolare di RSM e la Statale 16. Per l’occasione, il casello autostradale di Rimini-Sud sarà chiuso, in uscita, a partire dalle ore 14 di sabato 29 giugno mentre, in entrata, resterà aperto ad eccezione del lasso di tempo fra le ore 15,30 e il passaggio della gara, quando verranno chiuse le vie di accesso e pertanto il casello autostradale non sarà accessibile. La carovana sportiva percorrerà la SS 16 in direzione sud fino alla rotatoria delle Befane dove entrerà nel centro abitato di Rimini e percorrerà il viale Settembrini in direzione mare. Il percorso proseguirà su via Chiabrera fino alla rotatoria con viale Regina Elena, per poi proseguire su quest’ultima via fino a piazzale Gondar dove raggiungerà il Lungomare Tintori in direzione nord fino ad attraversare la linea del traguardo (posta in corrispondenza della via Lagomaggio, all’altezza del bagno 72). Per garantire la completa fruizione dell’accesso al pronto soccorso, la via Settembrini (che, nelle due corsie in direzione mare, sarà parte del percorso di gara) rimarrà percorribile su una sola corsia in direzione del pronto soccorso, dal quale sarà anche garantita l’uscita, sempre su una sola corsia, in direzione monte.

Le aree soggette a modifiche alla viabilità

I divieti di sosta e di circolazione riguarderanno in particolare le vie che saranno percorse dalla carovana gialla e dalla gara, nonché le strade e i parcheggi che ospiteranno i mezzi della carovana e il villaggio del Tour. Previste modifiche anche per il trasporto pubblico. L’invito generale è quello di muoversi a piedi o in bici il 29 giugno nelle aree della città maggiormente coinvolte nell’evento, per entrare nello spirito del Tour e non correre il rischio di essere coinvolti nei probabili rallentamenti alla viabilità. Negli ultimi 3 km del percorso (ovvero, dalla rotatoria Flaminia/Settembrini all’arrivo), sarà installata una transennatura continua su entrambi i lati del percorso, al di fuori della quale i tifosi potranno vedere sfrecciare i campioni del ciclismo internazionale.

A partire dal 26 giugno, il parcheggio di via Chiabrera non sarà più fruibile in quanto riservato ai mezzi tecnici dell’organizzazione. Per consentire l’arrivo e il posizionamento dei tir, sempre il 26 giugno, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, sarà chiusa la via Chiabrera, solamente nella direzione monte-mare. Dal 26 al 29 giugno, sarà chiuso il Lungomare Di Vittorio, nel tratto da via La città delle donne a via Intervista, per consentire l’allestimento delle strutture dedicate all’arrivo. La restante parte di Lungomare fino a piazzale Benedetto Croce sarà chiusa dalle ore 20,00 di venerdì 28 giugno alle ore 22,00 di sabato 29 giugno. Stante la chiusura del Lungomare Di Vittorio, sarà istituito il doppio senso di circolazione su viale Regina Elena, nel tratto tra piazzale Gondar e piazzale Benedetto Croce. Piazzale Fellini, area dedicata alla sosta dei mezzi della carovana pubblicitaria, sarà chiuso al traffico sabato 29 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Il mercato settimanale di Bellariva (attualmente spostato sul Lungomare Di Vittorio) giovedì 27 giugno non verrà effettuato per consentire gli allestimenti.

Nello specifico la chiusura delle strade con posizionamento dei divieti di sosta e interdizione alla circolazione (ad esclusione dei servizi di emergenza) riguarda:

-mercoledì 26/06/2024: chiusura al traffico di Via Gabriello Chiabrera (2 corsie lato Riccione), dalle ore 19:00 alle ore 1:00;

-da mercoledì 26/06 ore 12:00 a sabato 29/06 ore 22:00 il parcheggio Chiabrera non sarà più fruibile in quanto riservato ai mezzi tecnici dell’organizzazione

-da mercoledì 26/06 ore 18:00 a sabato 29/06 ore 22:00: chiusura del Lungomare Giuseppe Di Vittorio, tratto tra Via La Città delle Donne e Via Intervista;

-da venerdì 28 giugno alle ore 20:00 fino alle ore 22:00 di sabato 29 giugno chiuso (intero viale): Lungomare Giuseppe di Vittorio;

-sabato 29/06: chiusura viale Regina Elena (da via Firenze a piazzale Gondar), viale Firenze, via Chiabrera, dalle ore 04:00 limitatamente al tempo necessario al posizionamento della transennatura del percorso di gara; la successiva chiusura definitiva sarà dalle ore 14:00;

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura via Block Notes di un Regista;

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura via Minguzzi (tra via Porto Palos e via Caprara);

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura primi due blocchi del parcheggio Medaglie d’Oro.

-sabato 29/06: chiusura rotonda del Grand Hotel Rimini, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

-sabato 29/06: chiusura viale Beccadelli, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Le aree non disponibili in quanto riservate all’organizzazione e alle squadre sono: P.le Fellini, P.le Medagle D'Oro, V.le Minguzzi, Via Ginger e Fred, Via Block Notes di un Regista

Attraversamenti del percorso

Negli ultimi 2 km del percorso, essendo zona abitata e ad alta presenza turistica, saranno istituiti 3 varchi nella transennatura (in quest’ultimo tratto, come detto, continua) che verranno presidiati dal personale dell’organizzazione per consentire il transito dei pedoni. Questi varchi saranno chiusi 15 minuti prima del passaggio della Carovana, poi successivamente riaperti e successivamente nuovamente chiusi 15 minuti prima del passaggio della gara. I varchi sono posti:

- Viale Firenze, 10 m prima di Viale Regina Elena (ovvero 1,3 km prima dell'arrivo)

- Piazzale Gondar (850 m prima dell'arrivo)

- Lungomare Giuseppe Di Vittorio, nei pressi di Via La Voce della Luna.

L’organizzazione garantirà questo punto di attraversamento circa 315 m prima dell'arrivo.

Al fine di consentire l’attraversamento della Superstrada di San Marino che sarà parte del percorso di gara, sono stati previsti due punti di attraversamento presidiati dagli operatori di polizia:

-intersezione SS 72/via Amola/via Montevecchio;

-intersezione SS 72/via La Pastora/SP 49.

Percorsi alternativi

DIREZIONE NORD, per chi percorre la SS 16 (via Flaminia), provenendo da Riccione

Sulla via Flaminia, alla rotatoria dei Vigili del Fuoco, sarà istituita una deviazione su via Varisco dove, attraverso il percorso via Macanno-via Acquabona, si potrà raggiungere la via Coriano. Percorrendola in direzione di Rimini, si raggiungerà via Rodriguez dove, attraverso il sottopasso, si potrà bypassare il percorso di gara e, una volta rientrati sulla SS 16 ci si potrà dirigere in direzione nord. Per l’occasione, grazie alla disponibilità della Direzione del Gros, saranno mantenuti aperti gli accessi con la possibilità di utilizzare anche i percorsi interni per raggiungere la via Coriano.

DIREZIONE SUD, per chi proviene da SS9/SS16

Alla rotatoria con via della Fiera/via della Grotta Rossa, dirigersi verso via della Fiera dove, percorrendo via Flaminia in direzione sud, si raggiunge il sottopasso di via Rodriguez per bypassare il percorso di gara e riprendere, in senso inverso, il percorso di cui sopra (via Coriano-via Acquabona/via Macanno (oppure GROS)-via Varisco-Rotatoria VVF-SS16.

DIREZIONE NORD, per chi percorre viale Regina Margherita con direzione Marina Centro.

Il traffico veicolare sarà deviato su viale Portofino e viale Siracusa per consentire di raggiungere, tramite la via Rosmini, la SS 16.

DIREZIONE SUD, per chi proviene da Marina Centro

Per coloro che provengono da Marina Centro e hanno esigenza di dirigersi in direzione sud, potranno svoltare su viale Tripoli in direzione monte, su via Alessandro Manzoni (per poi raggiungere, tramite il sottopasso presente, il viale Pascoli in direzione monte) nonché, finché l’affluenza di pubblico lo consentirà, viale Firenze e via Chiabrera fino alla rotatoria “Rita Levi Montalcini” dove saranno indirizzati su viale Settembrini in direzione di via G.M. Giuliani e via Fada. In ogni caso, i mezzi di maggiori dimensioni, stante le limitate dimensioni del sottopasso di via Manzoni, dovranno utilizzare quest’ultimo percorso.

DIREZIONE SAN MARINO, per chi proviene da nord

La Superstrada di San Marino sarà comunque percorribile nella sola direzione mare-monte. Ulteriore percorso alternativo suggerito è quello per via Covignano e via Santa Cristina.

DIREZIONE SAN MARINO, per chi proviene da sud

Si consiglia di utilizzare la via Santa Maria in Cerreto, tenendo comunque presente che la Superstrada di San Marino (da Rimini fino al confine con Dogana) è percorso di gara.

Informazioni utili

Il percorso di gara sarà chiuso a partire dalle ore 14,00 di sabato 29 giugno. Considerate le dimensioni dell’evento e la notevole affluenza di pubblico, la Polizia locale suggerisce, ove possibile, di anticipare eventuali partenze e spostamenti nella mattinata di sabato 29 giugno, essendo prevedibile che durante l’intero pomeriggio, anche per l’arrivo di un elevato numero di spettatori, potranno registrarsi maggiori criticità sulla viabilità. Inoltre, per gli spostamenti sud-nord e nord-sud, nella giornata di sabato 29 giugno è altamente consigliato utilizzare la tratta autostradale Rimini Nord-Riccione. Sul canale speciale sul sito del Comune di Rimini https://www.comune.rimini.it/tour-de-france-2024 si possono trovare le informazioni utili, la mappa navigabile del percorso del tour e dei percorsi alternativi, foto e video.

Il presidio della Polizia Locale

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia locale di Rimini per l’arrivo del Tour de France prevede l’impiego di circa un centinaio di agenti e di 10 ufficiali coordinatori. A questi, si aggiungeranno i rinforzi (circa una ventina) provenienti dai Comandi di Ravenna, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo, attivati già dagli scorsi mesi. Al personale di polizia, si affiancheranno poi alcune decine di volontari delle associazioni di protezione civile. Il personale in servizio sarà suddiviso su più turni e sarà impiegato nelle 80 postazioni fisse che delimiteranno l’area interdetta alla circolazione e la viabilità alternativa. Per le necessità che dovessero verificarsi in concomitanza dell’evento, sono state previste anche sei pattuglie di motociclisti che fronteggeranno eventuali criticità sopravvenute.

La città si veste di giallo, due gli omaggi a Marco Pantani

Rimini per l’arrivo del Tour de France si è vestita di giallo: la grande scritta che campeggia al porto (36 metri per 8), la struttura tridimensionale dedicata al Tour in piazzale Fellini e davanti alla porta storica di ingresso della città circondata da decine di fiori gialli all’arco d’Augusto, il totem con il countdown in piazza Cavour e nella zona dell’arrivo. Tutte le strade interessate dalla corsa sono state asfaltate nei tratti di tracciato bisognosi di manutenzione e nei prossimi giorni arriveranno altre due grandi sorprese. Entrambe nel segno di Marco Pantani, ultimo ciclista in assoluto ad aggiudicarsi Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, uno dei più grandi campioni di sempre, le cui imprese fanno parte della storia del ciclismo e al quale il Tour 2024 rende omaggio insieme a Gino Bartali e Fausto Coppi. A loro sono infatti dedicate le tre tappe italiane del Tour 2024. Nei prossimi giorni Rimini svelerà due attesi omaggi: a trent'anni dalla prima vittoria da professionista al Giro d'Italia, quando arrivò primo sul traguardo della tappa dolomitica Lienz-Merano e a vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Rimini il 14 febbraio del 2004, Rimini ricorderà il mito del Pirata con una statua (alta 5 m con una base di 4,40) che verrà posizionata guardando il ponte di Tiberio. Con questa opera, realizzata dal designer Aldo Drudi e donata alla città da un pool di sponsor innamorati del ciclismo e del Pirata, si intende valorizzare leggenda di Pantani lungo la linea verde e azzurra che unisce la collina al mare. L’altra sorpresa, sempre nel segno del Pirata, riguarda la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Montescudo caratterizzata dai colori rosa e giallo a ricordare i trionfi al Giro d’Italia e al Tour de France. La pista ciclabile, che interessa il tratto di 1,2 chilometri da ghetto Casale alla Gaiofana, verrà inaugurata nell’imminenza dell’arrivo del Tour de France.



Hera comunica i nuovi orari della raccolta porta a porta per le attività turistiche

Con l’arrivo del Tour de France nelle zone di Rimini cambiano gli orari per il servizio di raccolta per tutte le attività nel tratto della zona turistica interessata dal transito e arrivo: viale Regina Elena, viale Regina Margherita, piazzale Gondar e Lungomare Giuseppe Di Vittorio. Sabato 29 giugno nelle vie sopra citate verrà anticipato il servizio in orario notturno in maniera tale da terminare le operazioni nelle aree coinvolte entro le ore 6.00 del mattino. Visto l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta potrebbero verificarsi ritardi o possibili disservizi nel servizio di raccolta per utenze domestiche o non domestiche nell’area interessata dalle chiusure alla circolazione. Si invitano quindi tutte le utenze a non lasciare esposti i rifiuti nella giornata del 29. Gli eventuali servizi non fatti saranno recuperati nella giornata successiva, in cui tutti i servizi torneranno regolari. Solo per sabato 29 giugno nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle ore 3:00 e non dalle ore 9:00 come previsto dal calendario per via del blocco stradale. Il Gruppo Hera comunica inoltre che, in occasione dell'evento del 29 giugno, sarà effettuata una pulizia accurata sia prima che subito dopo l'evento stesso. Inoltre, sarà garantito un presidio continuo con operatori manuali nelle aree occupate dagli spettatori per tutta la durata della manifestazione. Come da richieste dell'organizzazione, verranno distribuiti circa 120 contenitori aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti. Saranno inoltre temporaneamente rimossi per motivi di sicurezza 40 cestelli gettacarte. Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Start: le modifiche al trasporto pubblico locale in occasione del Tour de France

Le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della gara coinvolgono anche le linee di trasporto pubblico locale di Rimini e Novafeltria, per cui si rendono necessarie le variazioni di servizio descritte di seguito. Durante lo svolgimento della gara potrebbero verificarsi ritardi su tutte le linee, anche se non coinvolte da deviazioni. Sabato 29 giugno dalle 12:30 fino al termine della manifestazione, le linee 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 e 124 vengono modificate come segue:

Linea 3

• Direzione Ospedaletto: da viale C. A. dalla Chiesa percorre rotonda viale C. A. dalla Chiesa/viale della Repubblica - viale C.A. dalla Chiesa - via Flaminia - via Rodriguez - via Coriano - via Tirso - via Montescudo e poi riprende il percorso regolare.

• Direzione Rimini: effettua il percorso inverso.

Linea 7

• Soppressa dalle 14:30 fino al termine della manifestazione.

Linea 8

• Direzione Rimini FS: da via Rodriguez percorre via Flaminia - via Fada - via Lagomaggio - via Pascoli e poi riprende il percorso regolare.

• Direzione Gros: effettua il percorso inverso.

Linea 9

• Direzione Aeroporto: capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada, non effettua la tratta Ospedale-Aeroporto.

• Direzione Santarcangelo\San Vito: non effettua la tratta Aeroporto-Ospedale. Le corse partono da "Centro Studi-pensilina A" in via Fada secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 11

• Soppressa da inizio servizio fino al termine della manifestazione.

Linea 18

• Direzione Ospedale: da via Ugo Bassi percorre via Giuliani, via Fada ed effettua il capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada. Non transita da Ospedale.

• Direzione Rimini FS: le corse non transitano da Ospedale, ma partono da "Centro Studi-pensilina A" in via Fada, secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 19

• Direzione Ospedale: da via Ugo Bassi percorre via Giuliani, via Fada ed effettua il capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada. Non transita da Ospedale.

• Direzione Rimini FS: le corse non transitano da Ospedale, ma partono da "Centro Studi-pensilina D" in via Fada, secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 20 • Direzione Coriano: da viale C. A. dalla Chiesa percorre, rotonda viale C. A. dalla Chiesa/viale della Repubblica - viale C.A. dalla Chiesa - via Flaminia - via Rodriguez - via Coriano e poi riprende il percorso regolare.

• Direzione Rimini FS: effettua il percorso inverso.

Linea 124

• Da Rimini FS per Morciano: ultima corsa alle 10:47.

• Da Morciano per Rimini FS: ultima corsa alle 12:05. Sono soppresse tutte le corse successive fino al termine della manifestazione.