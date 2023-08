Tragedia a Riccione: si tuffa in mare e muore a 24 anni

Un giovane di 24 anni di nazionalità egiziana è deceduto questo pomeriggio a Riccione all'altezza della spiaggia libera al Marano. Era in compagnia di altri due amici coetanei e connazionali quando verso le 18.30 ha deciso di fare un bagno al mare. I due amici sono tornati, tratti in salvo, lui invece è stato ritrovato cadavere poco distante la foce del torrente Marano, tra la spiaggia libera e il Bagno 138. Il giovane, che pare non sapesse nuotare bene, è stato trascinato al largo dalla corrente spinta dal vento di scirocco. Sul posto la Capitaneria di Porto per gli accertamenti.