Tragedia ad Ancona: auto fuori controllo scatena disastro e uccide due coniugi

Le immagini del Tg1

Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Ancona questa mattina, all’incrocio tra via Esino e via Lambro. Le vittime sono Lucia Manfredi, medico della Clinica Medica dell’ospedale di Torrette, e suo marito Diego Duca, autista del 118 a Perugia. Entrambi quarantenni, i coniugi hanno perso la vita in circostanze devastanti che hanno coinvolto una Bmw fuori controllo e una tubazione di metano. Lasciano un figlio di 10 anni.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, la Bmw, scendendo lungo via Esino, ha perso il controllo e si è scontrata con la Fiat Panda guidata da Lucia Manfredi. L’impatto ha scaraventato l’auto contro una cabina del metano, provocando una fuga di gas che ha lasciato senza rifornimento i quartieri di Torrette e Collemarino. Diego Duca, invece, si trovava sul marciapiede ed è stato travolto durante l’incidente. Entrambi sono morti sul colpo.

La fuga di gas, causata dal danneggiamento della tubazione, ha reso le operazioni di soccorso complesse e pericolose. I Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro mezzi, hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona. L’emergenza ha richiesto l’evacuazione temporanea di un edificio, mentre altri residenti, tra cui anziani e disabili, sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. La società Edma Gas prevede il ripristino della fornitura entro sera.

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha dichiarato: “Questa tragedia colpisce duramente la nostra comunità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime.” Anche il ministro Francesco Lollobrigida ha scritto sui social: “Un pensiero per queste vite spezzate e per i soccorritori intervenuti con professionalità.”