Tragedia in Sardegna, torna a Rimini la salma del piccolo Samuel

È previsto per la giornata di oggi il rietro a Rimini della salma del piccolo Samuel Imbhuzan, il bambino di 10 anni morto in Sardegna a seguito dell'esplosione del camper con cui era in vacanza con i genitori. Lunedì sarà invece il giorno dei funerali. Ad accogliere la salma, che atterrerà al Marconi di Bologna, dovrebbe esserci anche il padre, attualmente ricoverato al Bufalini di Cesena nel reparto grandi ustionati, per le lesioni riportate nel disperato tentativo di salvare il figlio dalle fiamme.

Sul fronte delle indagini gli investigatori si stanno concentrando sulle bombole del gas utilizzate dai campeggiatori, in Gallura assieme ad altre due famiglie. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani riminesi la bombola sarebbe stata caricata oltre ai limiti consentiti. L'averla poi agganciata ad un fornetto da campeggio difettoso ha creato la detonazione che ha trasformato la bombola in una vera e propria bomba.

Nessuna persona risulta al momento iscritta nel registro degli indagati. Il fascicolo per omicidio colposo aperto dal pubblico ministero è ancora a carico di ignoti.