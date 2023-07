“TransitOK”, occhi elettronici su altre 10 varchi alla città

Si chiama “TransitOK” il progetto del Comune di Rimini per la realizzazione di una rete di varchi con telecamere dislocate sul perimetro del territorio comunale, che recentemente ha ottenuto il contributo da parte del Ministero dell’Interno. Il progetto prevede la realizzazione di una ampia rete di videocamere utilizzate per sorvegliare i varchi della città, attraverso gli innovativi occhi elettronici che riescono a fare anche la lettura elettronica delle targhe. Un controllo delle immagini da remoto, che garantisce così maggiore sicurezza degli accessi e nei luoghi più sensibili della città, come l’asse viario della Statale 16, che attraversa il territorio comunale, la via Tolemaide e l’asse di collegamento al casello di Rimini Nord.

In particolare è prevista l’installazione - in 10 siti differenti - di 15 telecamere a lettura targhe OCR (Optical Character Recognition), affiancate da 15 telecamere ad alta definizione di ‘contesto multi ottica’, che garantiscono la copertura completa dell’incrocio. Le nuove 15 telecamere con lettura targhe andranno ad integrarsi al sistema installato nel 2022, composto attualmente da 10 varchi già attivi.

Il sistema prevede inoltre l’utilizzo di una apposita ‘app’ che consente alle pattuglie sul territorio di ricevere in tempo reale gli allarmi relativi ad uno o più varchi OCR. Il sistema non prevede invece la contestazione differita di violazioni al Codice della Strada.

“Questo progetto - precisa l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - ci consente di assicurare una maggiore sicurezza. Una garanzia importante che costituisce per tutti i cittadini un bene e un diritto primario”.