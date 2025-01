Trump, inauguration day: c'è chi sceglie lo stile Made in Italy, anzi Made in Carpi

Nel video l'intervista a Gloria Trevisani, fondatrice brand Opificio Modenese

La moda e lo stile italiano sono da sempre amatissimi dagli americani e infatti c'è chi li ha scelti per l'evento clou negli States: la cerimonia di insediamento di Donald Trump. Il neopresidente ha scelto Carrie Underwood, star del country, per cantare American the Beautiful, e lei, a sua volta, ha scelto di vestire Made in Italy nel suo momento di gloria. L'abito color sabbia è firmato Opificio Modenese, brand fondato 10 anni fa e prodotto dall'azienda Crea-Sì di Carpi, attiva dal 1989 nell'ambito della progettazione modellistica.

"In America abbiamo uno showroom che cura le nostre campagne vendite - spiega Gloria Trevisani, fondatrice brand Opificio Modenese - e questo capo è stato scelto dagli stylist: le celebrity si affidano a loro, che consigliano quali vestiti indossare e come".

Solo qualità, nel tessuto e nella filiera: 100% Made in Italy. Scelte premiate con il palcoscenico più importante.

"E' stata una grande emozione - racconta Trevisani -. I nostri capi li vediamo tante volte: mentre li realizziamo, mentre scattiamo le foto, ma vederli in televisione, in un evento del genere, fa tutto un altro effetto. Sentire cantare Underwood in quel vestito poi è stato altrettanto emozionante".

Un vestito bello da vedere e bello da indossare. Il tessuto, sostenibile, grazie a un gioco di pieghe, valorizza al meglio il corpo.

"Questo tessuto è uno di quelli che usiamo di più - continua la fondatrice di Opificio Modenese - perché ha delle caratteristiche molto particolari: ad esempio non si stira, di conseguenza le donne lo amano. Ha una base elastica, di conseguenza è molto confortevole nell'indossarlo. Cerchiamo di progettare i vestiti, immaginando non solo le modelle, ma a tutte le fisicità delle donne che vorremmo vestire".

