Turismo: Sos degli albergatori di Rimini "erogate bonus vacanze"

Un sostegno reale alla stagione turistica attraverso il bonus vacanze. È l'Sos che lanciano gli albergatori di Rimini durante la quinta riunione del Tavolo di accesso al credito costituito dal Prefetto agli inizi del maggio scorso, per fare fronte all'emergenza Covid-19. Occorre garantire, sostengono, "la fattiva possibilita' di accesso al bonus vacanze, atteso che l'ormai avviata stagione turistica necessita di un sostegno reale che l'erogazione dello stesso contribuirebbe a rendere efficace con particolare incisivita' stimata nell'ordine di almeno il 30%-40% rispetto alle prenotazioni". Come emerso dal tavolo, gli albergatori sono "in sofferenza" per la complessita' di attribuzione del beneficio e le banche "in difficolta', rispetto alla norma, soprattutto in relazione all'imputazione di bilancio della voce, con conseguente diverso impatto fiscale".

Manca dunque ancora fluidita' per l'effettiva erogazione del beneficio e Abi si impegna a fornire ai propri associati, dopo averne sviluppato caratteristiche e possibilita' in rapporto alle vigenti disposizioni, una idonea procedura in grado di favorire l'accesso al beneficio stabilito. (Agenzia Dire)