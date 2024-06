Turista 21enne cade dal terrazzo dell'hotel: non sarebbe in pericolo di vita

Tragedia sfiorata a Rimini nella notte tra venerdì e sabato in viale Brindisi. Un giovane turista tedesco di 21anni, in vacanza con un gruppo di amici, è caduto dal balcone della stanza dell'hotel in cui alloggia. Secondo quanto ricostruito, attorno alle 5 stava scavalcando la balaustra quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Dopo un volo di oltre 8 metri è andato a schiantarsi sulla copertura della sala ristorante della struttura ricettiva ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Volante della Polizia di Stato.

Nonostante la caduta, le sue condizioni non sarebbero critiche e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" per la dinamica. Dai primi accertamenti del personale della Questura sarebbe emerso che il 21enne, al momento della caduta, fosse sotto l'effetto degli alcolici così come i suoi amici. Nella camera dell'albergo sarebbero state trovate numerose bottiglie di superalcolici.