UE, 446 milioni per alluvioni 2023 Emilia Romagna e Toscana

Via libera finale del Consiglio Ue a 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana.

Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,83 milioni e 67,81 milioni. L'assistenza fa parte di un pacchetto più ampio di poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Una volta entrata in vigore la decisione, l'Ue trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d'emergenza al suo bilancio 2024, da dove sarà poi versato ai Paesi.

Si attenua l'allerta meteo per domani in Emilia Romagna, il codice è giallo e solo nel settore centro-orientale. Rimangono possibili incrementi sui corsi d'acqua con fragilità negli argini, dovuti alle piogge previste per oggi, e rimane la difficoltà nello smaltimento delle acque esondate. Nelle zone montane e collinari non si escludono frane occasionali. Continua la conta dei danni e nelle Marche è previsto un summit in Regione alle 1430 con i sindaci coinvolti, mentre la Protezione civile annuncia temporali anche sulle zone già colpite.

Intanto le varie amministrazioni invitano i cittadini a documentare i problemi che hanno riscontrato. Per le Marche ancora nessuna di nomina di Commissario per l'emergenza dopo quella di ieri della presidente facente funzione dell'Emilia Romagna Irene Priolo. La Commissaria predisporrà entro 30 giorni un piano di interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ed è autorizzata ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta un contributo di autonoma sistemazione. L'ordinanza prevede inoltre la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. A disposizione della Commissaria 20 milioni di euro deliberati come prima tranche di aiuti dal Consiglio dei Ministri sabato.

In Emilia Romagna stanno prestando aiuto 750 volontari. Tra questi anche le squadre della Protezione Civile di San Marino: sono partiti oggi altri 8 volontari, per Cotignola, dopo i 4 di ieri.