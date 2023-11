Vento fa cadere albero secolare in via Roma a Rimini: traffico in tilt [Fotogallery]

Le forti raffiche di vento che in queste giornate hanno colpito il Titano e la zona della riviera hanno portato alla caduta di una pianta secolare questa mattina a Rimini, in via Roma. Nella caduta l'albero ha divelto la cancellata di un'abitazione e interrotto la viabilità di quella che è a tutti gli effetti una delle arterie principali di Rimini. Sul posto la Polizia Locale al lavoro per deviare il traffico sia in direzione Riccione che Ravenna.

Sulla rimozione della pianta sono al lavoro sia i Vigili del Fuoco di Rimini che quelli di Forlì, forniti dell'attrezzatura adeguata per farla a pezzi e portarla via.