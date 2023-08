Verghereto: scalciata dal cavallo, escursionista recuperata dal Soccorso Alpino

È stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per recuperare una 53enne che, nel pomeriggio di domenica, si è infortunata nella zona dell'Eremo di Sant'Alberico, nel comune di Verghereto. La donna, residente a Ravenna, era impegnata in una escursione a cavallo sul sentiero CAI 121, che dall’Eremo conduce alla località del Faggio Scritto, quando è stata colpita agli arti inferiori da un calcio dell'equino, riportando un trauma e accusando un forte dolore. Subito il compagno di escursione ha dato l’allarme, contattando la centrale del 118 Romagna Soccorso, che ha disposto l’invio di una squadra della Stazione Monte Falco e dell’ambulanza. I soccorritori hanno raggiunto la donna, che è stata immobilizzata e trasportata con la barella fino alla strada carrozzabile, dove è stata affidata all’ambulanza e trasportata al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Il Soccorso Alpino, poco prima, era intervenuto anche poco prima nell'Appennino parmense per aiutare una escursionista in difficoltà sulle pendici del Monte Molinatico, nel comune di Borgotaro. La ragazza, una 24enne residente in provincia di Latina, stava effettuando il tratto della Via Francigena che dal Passo della Cisa conduce verso Pontremoli, quando ha perso l'orientamento e ha allertato i soccorsi. Intercettata nei pressi del Lago dell'Orma, la ragazza è stata fatta salire a bordo di un mezzo del Soccorso Alpino e accompagnata, senza alcun problema sanitario, alla stazione ferroviaria di Borgotaro.