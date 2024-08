Verso Ferragosto: Rimini si prepara al fine settimana più "caldo" dell'anno

Attivata la macchina dell'accoglienza nella riviera romagnola, pronta, come ogni anno, ad ospitare tutte le persone che trascorreranno proprio qua il loro Ferragosto. La Rimini che si prepara al Ferragosto 2024 vede oltre mille alberghi aperti lungo tutta la costa da Miramare a Torre Pedrera, a cui si aggiungono campeggi e alloggi privati.

La spiaggia, cuore pulsante della vita agostana, si presenta con 50mila ombrelloni e 150 mila lettini aperti nei 250 stabilimenti balneari che colorano la costa. Completano la fotografia le centinaia di attività quali ristoranti, bar, negozi, botteghe, locali.

Una giornata, che calendario alla mano quest’anno sarà da preludio ad un lungo weekend di eventi e di appuntamenti, che vedrà come di consueto uno speciale impegno da parte delle forze dell’ordine del territorio e della Polizia Locale che ha messo a punto uno speciale dispositivo organizzativo per aumentare la presenza di personale a presidio della città.

In particolare è stato attivato il servizio notturno per l'intera settimana dal 12 al 18 agosto, assicurando così la presenza di equipaggi per l'intero arco delle 24 ore. Per le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto saranno previsti 70 operatori suddivisi su tre turni, a cui si unirà il personale della polizia amministrativa, del Nucleo Antiabusivismo Commerciale (per il pattugliamento dell'arenile a bordo dei quad) nonché del Nucleo Sicurezza Urbana.

Nel turno notturno, a cavallo tra il 14 e il 15 agosto, è previsto l'impiego di ulteriori 12 unità (personale del Reparto Mobile e di polizia giudiziaria) che, oltre al normale controllo del territorio, saranno impegnate in servizi specifici di contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Rafforzato anche il personale in servizio nella centrale operativa.