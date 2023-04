Via crucis senza Papa: troppo freddo al Colosseo

Troppo freddo ieri sera al Colosseo: papa Francesco non ha presenziato la Via crucis, ma l'ha seguita da casa Santa Marta. 'Voci di pace in un mondo di guerra', il titolo scelto dal Papa. La croce è stata portata da rifugiati di tutto il mondo. Un giovane ucraino e un giovane russo hanno pregato insieme alla decima stazione: 'Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli'. Critico l'ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede: 'Sono i russi ad uccidere', dice.

Stasera in Vaticano la messa per la veglia di Pasqua: Bergoglio battezzerà 8 persone.