Viabilità: rotonda SS 16 e Consolare, sarà impedito collegamento monte-mare

Dal 30 gennaio entra nel vivo la seconda fase delle opere per il superamento dei cosiddetti 'buchi neri' della Statale 16 all'altezza di Rimini, ma per un anno e mezzo gli automobilisti dovranno fare i conti con probabili congestioni stradali. L'intervento di riqualificazione intende ricucire le fratture mare-monte provocata dall'arteria stradale attraverso una serie di sottopassi ciclopedonali e rotonde. Le opere in carico ad Autostrade per l'Italia, dal valore complessivo di 10 milioni di euro, partiranno dalla costruzione del nuovo sottopasso ciclopedonale di via della Fiera che manderà in pensione l'attuale semaforo pedonale e che sarà pronto entro la fine dell'autunno.

Le fasi sono state spiegate in Comune in una conferenza stampa. L'intervento più importante è la nuova rotatoria all'incrocio fra la Statale 16 e la SS72 per San Marino. Nella fase preliminare verrà impedita la svolta a sinistra per chi arriva da San Marino. Dalla fine di febbraio inizieranno le attività di costruzione vera e propria, e sarà rimosso del tutto l'impianto semaforico; verrà pertanto impedito il collegamento monte-mare attraverso la Strada Statale 16. Sarà questo passaggio, in attesa della realizzazione della rotonda, la causa dei maggiori disagi che dureranno per un anno e mezzo.

"È chiaro che per arrivare a questo risultato ci sarà da soffrire. Ci saranno disagi, ne siamo consapevoli - ha detto a margine della conferenza stampa il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. Metteremo in campo tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale, accorgimenti e una massiccia campagna di comunicazione. Dobbiamo essere consapevoli che saranno due anni in cui dovremo stringere i denti per arrivare a un obiettivo atteso da decenni". "Gestire importanti infrastrutture opere contemporanee non è banale. Vengono realizzate per fasi e questo è per garantire la continuità e minor disagi sul traffico veicolare. Le fasi sono studiate in modo tale da garantire il collegamento e la viabilità locale", ha aggiunto il responsabile del procedimento di Autostrade per l'Italia, David Giorgetti.