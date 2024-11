SANTARCANGELO Violento incendio in casa in costruzione a Sant'Ermete: vigili al lavoro da ore Fiamme visibili da lontano, fatta arrivare autopompa da Cattolica per l'ampia capienza

Violento incendio in casa in costruzione a Sant'Ermete: vigili al lavoro da ore.

Un violento incendio ha colpito nel tardo pomeriggio di sabato una abitazione di tre piani a Sant'Ermete di Santarcangelo. La casa in costruzione si trova in via Vergiano. Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del fuoco di Rimini per spegnere le fiamme che si sono presto propagate fino al tetto. Fuoco visibile a centinaia di metri di distanza. Tanto da richiedere l'intervento dell'autopompa di Cattolica, con una capacità di 25mila litri di acqua.

Sul posto anche le forze dell'Ordine. Non risultano persone coinvolte, ma è stato necessario chiudere la strada per consentire l'intervento di spegnimento che sta andando avanti da ore.

La casa è completamente distrutta.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: