Viserba: bimbo cade dai giochi in spiaggia, in elisoccorso al Bufalini

Paura per un bimbo che stava giocando nel pomeriggio di sabato 5 agosto nel bagno 31 di Viserba. Si tratta di un turista in vacanza con la famiglia in un albergo poco distante. Il piccolo sarebbe caduto da uno dei giochi della spiaggia procurandosi lesioni tali da richiedere l'intervento del 118. I sanitari hanno poi deciso il trasporto al Bufalini di Cesena in elisoccorso, fatto atterrare in zona Sacramora. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.