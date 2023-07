Viserba: scontro auto-moto, grave minorenne al Bufalini

Un incidente è avvenuto nella serata di domenica 16 luglio. Una ragazza minorenne, a bordo di una moto Ktm, si è scontrata frontalmente con una Dacia, condotta anch'essa da una ragazza. Il sinistro è avvenuto a Viserba, in via Giuseppe Mazzini. Sul posto i sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dopo averla stabilizzata, infatti, la ragazza è stata portata al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica, chiusa la strada che costeggia la ferrovia per consentire i rilievi del caso.